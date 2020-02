Organizadora confirma Salão do Automóvel mesmo com ausência de fabricantes

arrow-options Divulgação Peugeot 208 elétrico é o primeiro modelo da PSA a utilizar as novas tecnologias eletrificadas

A Peugeot divulga novo comunicado para a imprensa sobre a nova geração do hatch compacto 208, cujas primeiras unidades pré-série já começaram a ser feitas em El Palomar (Argentina), de onde virão os carros vendidos no Brasil a partir do final do primeiro semestre.

Conforme o que foi divulgado pela fabricante, o novo Peugeot 208 será equipado com a nova plataforma CMP, que além de ser mais leve do que as antecessoras ainda permitirá adotar novos equipamentos “sem precedentes no segmento” quando o assunto é conforto e segurança, como as assistências de condução do ADAS (sigla em inglês para Advanced Driver Assistance Systems).

Essas assistências já estão disponíveis em modelos da Peugeot como os SUVs 3008 e 5008 . No caso do novo Peugeot 208 feito na Argentina deverão ser oferecidos itens como frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de iminência de colisão frontal, entre outros.

São itens que não estão disponíveis no 208 fabricado atualmente em Porto Real (RJ), modelo que vai continuar sendo vendido como uma opção mais em conta dentro da linha Peugeot no Mercosul. Entretanto, vale lembrar que o hatch feito na fábrica fluminense vai precisar receber controle de estabilidade (ESP) até 2022, quando esse item passará a ser obrigatório em todos os carros feitos no Brasil.