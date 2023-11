Organização focada na cultura de Israel rebate fala de Lula em evento

Unsplash/Taylor Brandon Bandeira de Israel

A organização sem fins lucrativos StandWithUs, presente nos cinco continentes e que apresenta a cultura de Israel, divulgou um pronunciamento após a fala do presidente Lula a respeito das ações tomadas por Israel no confronto contra o Hamas, feita durante o evento para sancionar as reformulações da lei de cotas.

O presidente concordou com a gravidade dos atos do Hamas no dia 7 de outubro e os chamou de atentados terroristas, mas criticou atitudes de Israel. “As consequências da solução do Estado de Israel são tão graves quanto foram as do Hamas, porque eles [israelenses] estão matando inocentes sem nenhum critério.”





Para a organização, essas afirmações, contudo, são graves. Para eles,o presidente brasileiro equiparou Israel, um “Estado democrático com um grupo terrorista com intentos abertamente genocidas que massacrou cerca de 1.200 pessoas – dentre elas, três brasileiros – e sequestrou 240 pessoas”.

Ainda segundo a StandWithUs, o Estado judeu tem buscado observar as regras do direito internacional humanitário. “É justamente por isso, inclusive, que tem alertado com antecedência aos civis da Faixa de Gaza onde serão os bombardeios para que eles possam se deslocar. As operações militares têm se concentrado principalmente ao norte do território”, diz a nota.

A StandWithUs segue seu pronunciamento, dizendo que desde o dia 5 de novembro Israel tem aberto corredores para os civis evacuarem as zonas de conflito e feito pausas humanitárias. “Há inúmeros relatos, porém, de que o Hamas têm impedido esses civis de se deslocarem e até mesmo confiscado parte da ajuda enviada”.

O presidente da StanWithUs, André Lajst, encerra dizendo: todas as vidas perdidas nesse conflito são de igual valor, palestinas e israelenses, e é lastimável que tantos civis inocentes estejam morrendo. Justamente por causa disso, é necessário compreender corretamente as causas dessa tragédia

Fonte: Internacional