Orçamento secreto: Rogério Marinho deverá prestar esclarecimentos no Senado

Edilson Rodrigues/Agência Senado A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado vai ouvir Marinho em dezembro

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vai prestar esclarecimentos no Senado sobre o ”orçamento secreto” do governo federal. Marinho vai ter que comparecer na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) no dia 7 de dezembro, às 14h30.

Presidente da CTFC, senador Reguffe (Podemos-DF) confirmou a informação durante a abertura da sessão nessa terça-feira. Segundo o parlamentar, ”um ministro deve satisfações à sociedade e ao Parlamento”.

Na comissão, os senadores também aprovaram pedido de informações aos ministros da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e da Defesa, Walter Braga Netto, a respeito da emissão de licenças para posse e porte de armas no Brasil.

Na última semana, o STF suspendeu o pagamento das emendas do relator, conhecidas também como ”orçamento secreto”. Uma das principais críticas sobre essas emendas parlamentaras, que são usadas pelo governo Bolsonaro, é que falta de publicidade sobre os gastos.