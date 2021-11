Orçamento secreto é manobra que beneficia apoiadores do governo, diz Mourão

Adnilton Farias/VPR – 21.05.2019 Hamilton Mourão (PRTB), vice-presidente da República

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) disse nessa quarta-feira (17) que o ”orçamento secreto” são ”manobras em benefício daqueles que apoiam o governo”. A declaração foi dada durante entrevista para o portal UOL.

Mourão também afirmou que há diferença entre as emendas do relator, conhecido também como ”orçamento secreto”, e o esquema do mensalão , escândalo que ocorreu em 2005 e consistiu em compras de votos no governo Lula.

“É totalmente diferente. O mensalão era dinheiro, como dizia … Quando eu morei na Venezuela, eu era adido militar lá, havia o auxiliar do adido da República Dominicana que dizia que o Hugo Chávez comprava os parlamentares a “billete limpio”. Ou seja, colocava o dinheiro na mão”, comentou o general.

Durante a entrevista, Mourão também comentou sobre a candidatura do ex-juiz Sergio Moro à Presidência da República. De acordo com o general, Moro ”tem luz própria” e é o ”principal candidato da terceira via”.

“O doutor Sergio Moro, ele tem luz própria. É alguém que conquistou parcela da população brasileira como atuação dele como juiz principalmente no caso ali do petrolão. Ele tem esse espaço dentro do campo político. Eu o vejo hoje como a principal candidatura da assim chamada terceira via. ‘Agora, vai depender de ele conseguir empolgar a massa, né. O Moro, tenho certeza que empolga uma parcela esclarecida da população, mas hoje quem empolga a massa, na minha visão, são só duas pessoas… Bolsonaro e Lula”, afirmou Mourão.

Na semana passada, o STF suspendeu o pagamento do ”orçamento secreto” após o governo Bolsonaro empenhar R$ 909 milhões em emendas parlamentares dias antes da votação da PEC dos Precatórios, aprovada em segundo turno na Câmara e que segue para votação no Senado. Uma das principais críticas sobre o ”orçamento secreto” é a falta publicidade sobre os gastos.