Orçamento pessoal é tema do Conta pra Gente

Orçamento pessoal é o tema do segundo episódio do programa Conta pra Gente que vai ao ar nesta sexta-feira (13) às 12h30, na TV Assembleia, com reprise às 22h45. O educador financeiro Marcel Lima explica como manter o controle do orçamento doméstico, a diferença entre despesas fixas e variáveis e os hábitos e comportamentos que devemos ter para manter as finanças em dia.

No programa, que será exibido também no canal da Assembleia no YouTube, o entrevistado ainda dá dicas de como começar a organizar as finanças e sobre como discutir o tema com familiares.

De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, 48% dos brasileiros não adotam nenhum método para controlar o orçamento.

Assista à edição inédita desta sexta-feira na TV Assembleia, que na Grande Vitória vai ao ar nos canais 3.2 aberto e digital, 319.2 (GVT), 12 (NET), 23 (RCA) e 519.2 (Sky). Na grade de programação da TV Assembleia, o Conta pra Gente é exibido de segunda a domingo, às 12h30. De quinta a domingo o programa vai ao ar também às 22h45. Nos horários de exibição, o programa poderá ser visto pela internet, no canal da Assembleia no YouTube.