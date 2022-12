Orçamento estadual para 2023 passa em plenário

A proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023 recebeu o aval dos deputados na sessão extraordinária realizada nesta terça-feira (20). A proposta que fixa as despesas e estima as despesas do Estado para o ano que vem estava entre as 16 aprovadas nesta manhã.

O Projeto de Lei (PL) 457/2022 foi acatado sem discussão e após a suspensão da reunião plenária, na forma do relatório apresentado pela Comissão de Finanças – o parecer acatou 965 emendas, incluindo o substitutivo apresentado pelo governo. A comissão aprovou ainda a redação final do texto.

No total, o Orçamento para 2023 alcança R$ 23,6 bilhões, considerando R$ 1,09 bilhão previsto para investimento das empresas públicas e sociedades de economia mista (capital público com participação privada), e o orçamento fiscal e da seguridade social.

As áreas com os maiores orçamentos são Saúde (R$ 3,4 bi), Educação (R$ 2,9 bi) e Segurança (R$ 1,9 bi). Ao Poder Judiciário cabe R$ 1,3 bilhão; seguido pelo Ministério Público (R$ 479 milhões); Assembleia Legislativa (R$ 232 milhões); Tribunal de Contas (R$ 174 milhões) e Defensoria Pública (R$ 110 milhões). O Executivo deve ficar com cerca de R$ 20 bilhões, contando os recursos próprios do Tesouro e os oriundos de outras fontes.

Contas aprovadas

As contas do governador Renato Casagrande (PSB) relativas aos anos de 2018, 2019 e 2020 foram acatadas uma atrás da outra durante a sessão e sem debate entre os deputados. As matérias que tratam do assunto são os projetos de decreto legislativo (PDLs) 68, 69 e 70/2022. Todos foram emitidos pela Comissão de Finanças da Casa com parecer favorável.

Férias do governador

Ainda na reunião extraordinária, foi aprovado o projeto de lei que estabelece período de férias para governador, vice e secretários de Estado. Trata-se do PL 504/2022. Segundo o texto, o período de descaso aos gestores será concedido nos moldes concedidos aos servidores públicos estaduais: 30 dias anuais e sem prejuízo de remuneração.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES