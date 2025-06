Orçamento 2026: moradores do Caparaó, Central Sul e Litoral Sul debatem prioridades para as microrregiões

Moradores do Caparaó, Central Sul e Litoral Sul participaram nesta terça-feira (24) da Audiência Pública para elaboração do Orçamento 2026 do Governo do Estado. O encontro aconteceu no município de Cachoeiro de Itapemirim, ocasião em que os participantes debatem prioridades para as três microrregiões capixabas. O encontro teve a participação do vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço.

“Ano a ano, virou rotina e não há possibilidades de retroceder. A participação da sociedade é um caminho sem volta para embasar as decisões do nosso Governo. Transparência e confiança para aplicar o dinheiro do contribuinte capixaba da melhor forma. Isso é zelo e responsabilidade. Na última semana estivemos na região norte, agora estamos no sul capixaba, em Cachoeiro, minha cidade natal. As microrregiões têm suas respectivas prioridades. Segurança pública, infraestrutura, agro, saúde, educação… Esse diálogo constante que fazemos com os gestores municipais, lideranças e sociedade tem dado resultados, principalmente com capacidade de fazer diferença no dia a dia das pessoas e das famílias capixaba”, afirmou Ferraço.

O objetivo da Audiência Pública é garantir a devida transparência e participação popular no processo de definição e alocação dos recursos públicos estaduais. Durante o evento, os cidadãos presentes puderam fazer uso do microfone para opinar, sugerir ou questionar sobre os projetos e as ações do Governo do Estado e foram respondidos prontamente por gestores governamentais e equipes técnicas do Governo do Estado.

As contribuições colhidas na Audiência Pública servirão de subsídio para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA 2026), que é o orçamento anual do Estado. A peça orçamentária é de responsabilidade da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) e é enviada à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) para análise e votação dos deputados estaduais.

“É na peça orçamentária que o governo estabelece para quais ações o recurso público será destinado no ano seguinte, portanto, é fundamental que este processo seja democrático e transparente. E para isso, estamos percorrendo todas as microrregiões, de norte a sul do Estado, ouvindo as pessoas. Temos aqui um grupo robusto de municípios representados – das microrregiões Caparaó, Central Sul e Litoral Sul – e as contribuições colhidas certamente guiarão os investimentos e, por consequência, o desenvolvimento de toda esta região”, destacou o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc.

Além do Caparaó, Central Sul e Litoral Sul, nas últimas semanas, as microrregiões Nordeste, Noroeste, Centro-Oeste e Rio Doce também já receberam Audiências Públicas para elaboração do Orçamento 2026. Ao todo, serão cinco encontros presenciais.

Confira a programação dos próximos eventos e reserve a sua agenda:

DATA MICRORREGIÕES MUNICÍPIO ANFITRIÃO 26/06/25 (quinta-feira) Central Serrana e Sudoeste Serrana Venda Nova do Imigrante 30/06/25 (segunda-feira) Metropolitana Serra

Participação on-line

Os capixabas que não conseguirem participar presencialmente das Audiências Públicas, também podem contribuir com o Orçamento 2026 no formato on-line. Basta acessar www.orcamento.es.gov.br e registrar as suas manifestações até o dia 04 de julho.

No site, o cidadão deverá selecionar o município em que reside e, em seguida, a área temática de interesse. Ao clicar em uma área estratégica, aparecerão subáreas relacionadas. É possível destacar as subáreas que julgar mais relevantes ou ainda inserir uma proposta sobre aquele tema.

Caso a demanda não esteja contemplada em uma das subáreas apresentadas, basta clicar no campo “Quero participar, mas não encontrei a subárea” e registrar uma contribuição avulsa. O acesso ao sistema de participação é realizado via Acesso Cidadão ou pela conta Gov.BR do cidadão.

