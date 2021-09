Redação João Bidu Orações poderosas para afastar a inveja da sua vida

Uma vez ou outra na vida é comum sentir inveja de outra pessoa. O problema é quando isso começa a fazer mal para as energias de alguém, que muitas vezes acaba se vendo em uma maré de azar só por causa do olho gordo alheio. Se você está passando por um momento em que a inveja dos outros sob você está te afetando, faça uma poderosa oração para afastar inveja e seja mais feliz com suas realizações.

3 orações para mandar a inveja para bem longe de você

1) Oração para afastar inveja

“São Barnabé, grande profetizador da fé, de coração cheio de luz, bondade e coragem, santo que conseguiu reunir muitas pessoas e levar a palavra de Deus, por meio do evangelho com a plenitude do espírito santo, afaste de mim qualquer maldade, injúria, inveja, pois quero viver em paz. Abençoe a alma dessas pessoas que pensam em fazer o mal e, coloque no coração delas, a dignidade e a virtude da fé, para que se arrependam de ser o que são. Ampare-me, meu São Barnabé, em seu espírito cristão. Assim seja!”

2) Prece contra os invejosos

“Jesus Cristo, nosso senhor, semeador do bem e da caridade, para com todas as pessoas e animais. Através da mansidão do seu amor, sinceramente te peço: afastai-me de todo o mal. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Fecha minha alma para toda maldade. Guarde minha língua das palavras vãs. Que só de bênçãos se encha meu espírito. Poupe minha mente de pensamentos insanos. Acolha no meu coração só sentimentos bons. Fecha meu corpo contra toda a inveja, hoje e em todos os dias da minha vida. Amém!”

3) Oração contra inveja e calúnia

“Senhor Deus, vós que dissestes a vossos apóstolos, por meio de vosso amado filho, ‘quem é por mim, jamais será contra mim’. Ajuda-nos a trilhar o vosso caminho de luz. Nestes dias atribulados, ajudai-nos a ser dignos de vosso amor e a suportar com paciência toda inveja e calúnia que se abate sobre este vosso servo, indigno até mesmo de pronunciar o próprio nome. Senhor, eu vos rogo, proteja-me de todo o mal. Senhor, eu lhe digo de todo o coração: queremos ver o bem em todos. Senhor! Indigno como sou, vos peço: impeça-nos de tanta maldade, salva-nos de tantas calúnias. Envia-nos muitas bênçãos para que fiquemos bem protegidos dos inimigos. Faça-nos pessoas bondosas, simpáticas e alegres e que possamos transmitir tudo isso àqueles que nos rodeiam. Que a inveja e os olhares maldosos de nossos inimigos jamais nos atinjam. Amado pai, humildemente nos submetemos a ti e pedimos que faça valer teu amor incondicional por nós e nos protejas de todo o mal. Seja causado por nossos próprios pensamentos impuros e de pecadores que somos, ou seja causado por pensamentos e maldades de outros. Senhor ajuda-nos a nos purificar. Senhor, que tenhamos somente pensamentos amorosos, bondosos e aceitemos prontamente tudo aquilo que, em tua providência, nos tens dado. Nós te amamos e sabemos que tu nos amas. Ajuda-nos a conhecer cada vez mais o amor à medida em que somos iluminados pelas maravilhosas palavras de teu filho amado, Jesus Cristo. Amém!”

