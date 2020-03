Orações e ataques de Trump aos rivais: como EUA estão combatendo o coronavírus

arrow-options Reprodução Em postagem, Trump criticou Democratas e disse ter agido certo para conter coronavírus

Nesta segunda-feira (2), após a confirmação da segunda morte causada pelo coronavírus nos EUA, o presidente Donald Trump utilizou as redes sociais para fazer uma defesa dos métodos de defesa utilizados no país e aproveitou para criticar os rivais do partido Democrata, afirmando que sua ação de “fechar a fronteira” com a China salvou muitas vidas.

“Fui criticado pelos Democratas quando decidi fechar nosso país muitas semanas antes do que a maioria via como o recomendado. Agora, vemos que salvei muitas vidas, enquanto os ‘Dems’ trabalhavam em seu enganoso pedido de impeachment . Eles não tinham a menor noção do que estavam fazendo e agora estão percebendo isso. Se mantenha sempre calmo e vigilante”, disparou Trump em sua rede social.

NEW: Vice Pres. Mike Pence announces heightened travel advisories to Italy and South Korea for Americans: “We are urging Americans to not travel to the areas in Italy and the areas in South Korea that are most affected by the coronavirus.” https://t.co/XizVJwIQNW pic.twitter.com/IOxrfbF4of — ABC News (@ABC) February 29, 2020

No último final de semana, o presidente já havia realizado uma coletiva de imprensa ao lado do vice-presidente Mike Pence , escolhido para comandar a equipe norte-americana de combate ao coronavírus, para dar mais detalhes sobre a situaçaõ do país, ressaltando que as pessoas que tivessem viagens marcadas para Itália e Coreia do Sul deveriam estar atentas aos cuidados de saúde diuvlgados pelo governo.

Na mesma coletiva, Trump também abordou a questão econômica sobre a epidemia após as perdas sofridas pela bolsa norte-americana. Segundo ele, o mercado irá se recuperar sozinho e sem problemas: “ficará bem, saudável e seguirá sendo o número um”.

arrow-options Reprodução/Facebook Escolhido por Trump para comandar grupo de combate ao coronavírus, Pence foi flagrado rezando com o restante da equipe

Apesar das divulgações realizadas pelo governo , entre a população há espaço para críticas ao modo como a gestão Trump vem lidando com a epidemia. Tais ataques ficaram ainda mais fortes após uma imagem de Pence ser divulgada nas redes sociais.

Na publicação, o vice-presidente aparece ao lado do restante do time montado para combater o coronavírus durante pausa para orações na Casa Branca . Foi o que bastou para que muitos acusassem Pence de tentar uma “ajuda dos céus” para frear a expansão da doença .

“Fico feliz em ver que nossos líderes sabem de onde virá a salvação”, “acho que o governo chinês não rezou direito” e “rezar não salvou ninguém da peste negra” foram apenas alguns dos comentários deixados na postagem, que já conta com mais de seis mil mensagens e 22 mil compartilhamentos.