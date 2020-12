Orações de Natal: rezas poderosas para abençoar você e sua família

Reprodução: Alto Astral Oraes de Natal: rezas poderosas para abenoar voc e sua famlia

O Natal é um dos momentos mais bonitos, tempo de celebrar o nascimento de Jesus Cristo e agradecer pelas bênçãos recebidas ao longo do ano. Pensando no verdadeiro sentido do dia de hoje, selecionamos algumas orações natalinas para te ajudar a praticar essa gratidão.

25 de dezembro é a data especial em que aproveitamos para trocar presentes com quem amamos e fazer grandes banquetes, além de reafirmar a nossa fé em família. É um período propício para avaliar as escolhas feitas, para perdoar o próximo e para partilhar. Agradeça por 2020 e peça coisas boas para o ano que virá!

3 orações de Natal para rezar no dia de hoje

Para a manhã do Natal

“O verbo se fez carne, aleluia, aleluia! E se fez presente entre nós, aleluia, aleluia! Que os céus se regojizem e a Terra se alegre diante do Senhor. Abençoai-nos, ó Senhor, e aos vossos dons que estamos prestes a receber. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!”

Oração de Natal

“Ó doce criança de Belém, permiti-nos compartilhar os nossos corações neste profundo mistério de Natal. Coloque nos corações dos homens e das mulheres essa paz que eles procuram, por vezes tão desesperadamente, e que apenas vós podeis dar a eles. Ajude-os a conhecer melhor um ao outro, e a viver como irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai. Revelai também vossa beleza, santidade e pureza. Despertai, em seus corações, o amor e a gratidão por sua infinita bondade. Reúna todos no vosso amor e dai-nos a vossa paz celestial. Amém!”

Prece especial

“Ó Jesus, nascido em Belém, quisestes aparecer neste mundo despojado de vossa divindade e de toda a grandeza humana. Não permitisse que os esplendores da divindade resplandecessem em vossa humanidade como no Monte Tabor, mas em tudo fostes igual a nós, exceto no pecado. Nós vos vimos submetido aos limites da natureza humana sofredora. Quisestes necessitar dos cuidados maternos, como toda criança, e participar da condição dos pobres, nascendo numa gruta. Quisestes ser perseguido pelo poderoso Herodes e viver exilado no Egito. A tudo vos submetestes para aproximar-vos de nós, para serdes um dos nossos e ensinar-nos o caminho para o Pai. Dai-nos seguir vossos passos. Que também nós saibamos aproximar-nos de todos, especialmente dos pobres, humildes e das crianças com nossas palavras e nossos exemplos. Ó Jesus, que jamais sejamos ocasião de escândalo para os humildes e pequenos, pois deles é o reino dos céus.”