Operário vence a Ponte Preta por 1 a 0 pela 29ª rodada da Série B

O Operário Ferroviário venceu a Ponte Preta por 1 a 0, na noite de segunda-feira (14), no Estádio Germano Krüger, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a vitória, o Fantasma chega a 38 pontos e está em 12º na tabela da competição.

O alvinegro de Vila Oficinas foi melhor no primeiro tempo, criou oportunidades e chegou ao gol no início da partida. Aos três minutos, Douglas Coutinho teve chance e chutou da meia direita, mas o goleiro saiu para ficar com a bola. Ricardo Bueno foi quem abriu o placar aos cinco minutos: Rafael Oller, livre na entrada da área, chutou forte; o goleiro defendeu e, no rebote, o camisa 10 balançou as redes. Aos 17 minutos, Coutinho arrancou, fez fila e finalizou, obrigando o goleiro a mandar para fora.

Na segunda etapa, o adversário acabou com um a menos aos 11 minutos, quando Ruan Renato levou o segundo cartão amarelo após carrinho em Rafael Oller. Nas chances do time visitante, a defesa do Operário levou a melhor e tirou o perigo.

O Fantasma iniciou o jogo com Martín Rodríguez, Sávio, Rafael Bonfim, Ricardo Silva, Fabiano, Jimenez, Rafael Chorão, Rafael Oller, Douglas Coutinho, Ricardo Bueno e Schumacher. No segundo tempo, entraram Reniê, Tomas Bastos, Thomaz, Leandro Vilela e Julinho para saída de Rafael Bonfim, Schumacher, Ricardo Bueno, Rafael Chorão e Rafael Oller.