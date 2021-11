Operário sofre derrota para o Brusque na 37ª rodada

Fora de casa, o Operário Ferroviário sofreu derrota para o Brusque-SC, por 2 a 0, na noite da última sexta-feira (19), no Estádio Augusto Bauer, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o Alvinegro mantém-se com 12 vitórias, oito empates e 16 derrotas, somando 45 pontos, na 14ª posição.

O jogo

A equipe mandante começa melhor no confronto. Aos 10 minutos, Airton recebe na esquerda e finaliza cruzado, abrindo o placar. A primeira chance do Fantasma acontece no minuto 29, após cruzamento de Lucas Mendes, o atacante Paulo Sérgio finaliza, mas a bola bate na defesa. No lance seguinte, aos 32, Thomaz Santos avança pela esquerda e bate de três dedos, porém a tentativa passa à esquerda do goleiro adversário. O primeiro tempo termina em vantagem para os mandantes.

Na volta dos adversários, logo no primeiro minuto, Garcez acerta o travessão de Thiago Braga. Logo depois, aos 18, Ruan Carneiro bate na bola, na sequência a tentativa desvia na zaga operariana e sobra em Edu na direita, após o domínio, o atacante adversário cruza e Garcez aproveita para ampliar o marcador. Até o final do confronto, o técnico Ricardo Catalá busca alternativas para mudar o resultado, mas sem sucesso. Desta maneira, o duelo acaba em derrota para o Operário.

Próximo jogo

No dia 28/11 (domingo), às 16h, o Alvinegro de Vila Oficinas encara o CRB-AL, no Estádio Germano Krüger, no último duelo válido nesta Série B.

Fala, Ricardo Catalá!

Após o confronto, em entrevista coletiva online, o treinador Ricardo Catalá conversou com a imprensa.

Ficha técnica

Brusque 2×0 Operário

Campeonato Brasileiro – 37ª rodada

Estádio Augusto Bauer – 19/11/21

Operário: Thiago Braga, Lucas Mendes (Rodrigo Pimpão), Fábio Alemão (Schumacher), Odivan, Reniê, Fabiano; Guedes, Rafael Chorão; Felipe Garcia (Alan), Thomaz Santos (Alex Silva) e Paulo Sérgio (Rafael Oller).

Téc: Ricardo Catalá

Banco: Simão, Gustavo Lopes, Marcelo Santos, Gustavo Coutinho.

Brusque: Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão, Airton (Edilson); Zé Mateus, Rodolfo Potiguar (Bruno Alves), Fillipe Soutto; Thiago Alagoano (Foguinho), Maurício Garcez (Jonh Cley) e Edu.

Téc: Waguinho Dias

Banco: Jefferson Paulino, Zé Carlos, Sandro, Marcelo Nunes, Tony, Fio, Hugo Borges.

Gols: 10´1T Airton, 18´2T Garcez (Brusque)

Cartões amarelos: Thomaz, Guedes, Fabiano (Operário); Éverton Alemão, Felipe Soutto (Brusque).

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima – MG

Assistente 1: Fernanda Nândrea Gomes Antunes – MG

Assistente 2: Leonardo Henrique Pereira – MG

4º Árbitro: Celio Amorim – SC

Árbitro de Video: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira – MG

Assistênte VAR: Ciro Chaban Junqueira – DF

Observador VAR: Marrubson Melo Freitas – DF

Assessoria de Imprensa Operário Ferroviário

Fotos: Gabriel Tha/OFEC

fonte: https://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/pos-jogo-operario-sofre-derrota-para-o-brusque-na-37a-rodada