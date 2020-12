Operário sofre derrota de 2 a 0 fora de casa para o Cuiabá

O Operário Ferroviário perdeu para o Cuiabá por 2 a 0, na noite de sexta-feira (18), na Arena Pantanal, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o Fantasma se mantém em 12º, com 38 pontos.

O jogo

O adversário abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com Rafael Gava. O alvinegro respondeu e criou oportunidades. Aos 16 minutos, Fabiano chutou forte, de fora da área, e a bola passou do lado da meta. Aos 28 minutos, Tomas Bastos cobrou falta na entrada da área e mandou uma bomba no travessão. Cinco minutos depois, Ricardo Bueno recebeu na área, girou, chutou e a bola foi por cima do gol. Aos 43, o camisa nove cobrou falta de longe e a bola subiu.

No segundo tempo, o Operário teve mais posse de bola e criou chances, mas teve dificuldades nas finalizações. Aos 30 minutos, Thomaz chegou pela direita, tirou dois e chutou, mas a bola foi para fora. Três minutos depois, o Cuiabá marcou o segundo gol, com Jenison. Aos 40 minutos, Thomaz teve nova chance, quando recebeu passe de Ricardo Bueno e mandou a bola na trave.

O Fantasma iniciou a partida com Martín Rodríguez, Fábio Alemão, Reniê, Ricardo Silva, Fabiano, Jimenez, Rafael Chorão, Tomas Bastos, Rafael Oller, Lucas Batatinha e Ricardo Bueno. No segundo tempo, entraram Marcelo, Pedro Ken, Thomaz, Julinho e Leandro Vilela para saída de Jimenez, Tomas Bastos, Fábio Alemão, Fabiano e Rafael Chorão.