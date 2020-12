Operário empata com Brasil-RS pelo Brasileirão Série B

O Operário Ferroviário empatou sem gols com o Brasil de Pelotas, na tarde desta segunda-feira (30), no Estádio Bento Freitas, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o alvinegro chega a 33 pontos e está em 11º na tabela da competição.

O jogo

As equipes fizeram uma partida equilibrada. Nos primeiros 10 minutos da etapa inicial, as melhores chances do Fantasma foram com Leandro Vilela, que tentou de fora da área. Aos 14 minutos, Jean Carlo cobrou escanteio pela direita e Rafael Bonfim, na pequena área, subiu para cabecear por cima do gol. Nove minutos depois, Jean fez jogada e deu passe para Diego Cardoso, na área, desviar e a bola passar perto do gol. Aos 32, o atacante recebeu pela esquerda, dominou e cruzou, mas ninguém alcançou. O adversário também criou chances, mas Thiago Braga saiu bem para fazer as defesas.

No segundo tempo, aos três minutos, Rafael Chorão recebeu pelo meio e deu passe para Ricardo Bueno, que inverteu para Fabiano, o lateral esquerdo cruzou na área e o atacante cabeceou perto da segunda trave. Aos 25 minutos, após cruzamento pela esquerda, Bueno tentou em novo cabeceio, que passou perto do gol. Aos 36, Lucas Batatinha cruzou pela esquerda e Mazinho cabeceou, mas a bola foi para fora.

O Operário iniciou o jogo com Thiago Braga, Sávio, Rafael Bonfim, Ricardo Silva, Fabiano, Mazinho, Leandro Vilela, Rafael Chorão, Jean Carlo, Diego Cardoso e Ricardo Bueno. No segundo tempo, entraram Jimenez, Lucas Batatinha, Reniê, Schumacher e Pedro Ken para saída de Leandro Vilela, Rafael Chorão, Diego Cardoso, Jean Carlo e Ricardo Bueno.