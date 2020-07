Operação Pantanal prende suspeito de chefiar tráfico em região da Serra

.

A Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme), da Polícia Civil (PCES); a 11ª Companhia Independente (Cia Ind) e a Companhia de Operações com Cães(Cioc), da Polícia Militar (PMES) deflagraram, nesta sexta-feira (17), operação que culminou na descoberta de uma oficina clandestina de armas em Viana.

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Ipanema e Universal. “O objetivo da Desarme é intensificar investigações acerca de organizações criminosas que fabricam, comercializam e fornecem armas, principalmente para traficantes. Esta é apenas uma parte de um grande trabalho de inteligência desenvolvido por esta e por outras delegacias”, afirmou o superintendente de Inteligência e Ações Estratégicas, delegado João Calmon.

Em um dos alvos de busca, no bairro Universal, foram apreendidos uma submetralhadora calibre .380, semi acabada; além de equipamentos para fabricação de armas caseiras, como máquina de solda, maquita, furadeira e placas de aço. Ainda foram apreendidas duas espingardas de pressão modificadas para servirem como arma de fogo, munição, luneta e silenciador.

“O indivíduo apontado como proprietário do material fugiu do local no momento da chegada da polícia. Segundo informações, ele fabrica e faz manutenção de armas para o tráfico local, que as utiliza para ‘atacar’ rivais do Bairro Canaã, em razão da guerra do tráfico de drogas”, explicou o titular da DESARME, delegado Christian Waichert.

As investigações terão prosseguimento com o intuito de identificar todos os demais envolvidos no fato criminoso, bem como localizar o indivíduo que fugiu.

Texto: Camila Ferreira

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]