Operação ‘La Casa de Papel’ apreende adolescente e prende suspeitos de roubos em Colatina e Linhares

.

Na manhã desta quarta-feira (03), policiais civis da 16ª Delegacia Regional de Linhares deflagraram a operação “La Casa de Papel”. O objetivo da ação foi cumprir mandados de prisão de suspeitos de roubos. Dois homens, um de 34 e outro de 18 anos, foram presos nos bairros Interlagos e Aviso, em Linhares. Já um adolescente de 17 anos foi apreendido no bairro Honório Fraga, em Colatina.

Segundo o chefe da 16ª Regional, delegado Fabrício Lucindo, os presos e o adolescente apreendido teriam praticado um roubo a um posto de gasolina, em 15 de março deste ano. “O suspeito mais velho era funcionário do estabelecimento e facilitou o crime passando as informações. Na ocasião, aproximadamente R$ 8 mil, em espécie, foram roubados. Na casa do detido, encontramos provas do crime, inclusive a máscara da série La Casa de Papel, que foi utilizada”, disse.

Os suspeitos estavam sendo monitorados pela polícia e, ainda de acordo com o delegado, eles podem ter praticado outros roubos utilizando a máscara da série. “O jovem de 18 anos tinha passagem pela prática de tráfico de drogas. Na casa do adolescente foram encontradas as roupas que ele usou no dia do crime”, afirmou o delegado.

As investigações foram iniciadas pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), de Linhares, mas a operação contou com o apoio dos policiais civis de Sooretama, Rio Bananal, Linhares e da Deic de Colatina.

“Se a população souber de algum estabelecimento comercial ou pessoa que tenha sido vítima desses suspeitos, que praticavam os crimes utilizando essa máscara, que realize uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181”, reforçou Fabrício Lucindo.

Os suspeitos de 34 e 18 anos foram encaminhados ao Presídio Regional de Linhares (PRL). Já o adolescente foi conduzido ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

