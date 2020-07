Operação Força Total: dois suspeitos são detidos com drogas durante operação em Guaçuí

.

Na manhã desta terça-feira (28), policiais militares do 3º Batalhão realizaram mais uma edição da Operação Força Total, sendo o efetivo empregado nos municípios de Alegre, Guaçuí e Bom Jesus do Norte.

O patrulhamento foi reforçado no município para ações educativas, com orientação referente ao Covid-19 e preventivas com abordagens a pessoas e veículos suspeitos nas principais vias de acesso. Sendo que em determinado período da operação, por volta das 12:20h, a Força Tática, em patrulhamento no município de Guaçuí, deteve dois suspeitos com drogas em via pública.

Os militares avistaram dois homens em atitude suspeita transitando na Rua do Norte, que ao avistarem as viaturas dispensaram dois volumes ao chão. Com os suspeitos de 28 e 21 anos foi encontrada a quantia de R$ 35,00 em espécie e após a verificação, os materiais dispensados eram 12 pedras de crack e uma bucha de maconha.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos até a UPJ de Alegre juntamente com o material apreendido.

