Operação Covid-19 é realizada na Grande Vitória e litoral sul do Estado

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, Guardas Municipais e agentes de fiscalização das Prefeituras realizaram, durante toda esta quinta-feira (11), feriado de Corpus Christi, ações intensas de fiscalização e conscientização da população em praias, calçadões e áreas comerciais de diversos municípios do Estado. A Operação Covid-19 teve como objetivo evitar pontos de aglomeração de pessoas e funcionamento irregular de estabelecimentos, durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Ao todo, 68 militares do Corpo de Bombeiros, com apoio dos demais envolvidos, promoveram a distribuição de máscaras e panfletos, abordagens a grupos para conscientização, repetição de mensagens, através dos autofalantes de viaturas e megafones nos quadriciclos, além da formação de barreiras sanitárias.

As abordagens foram realizadas nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Fundão e Guarapari, na Região Metropolitana, e Anchieta e Piúma, no litoral sul do Espírito Santo. O balanço das ações ainda está sendo finalizado e será divulgado assim que possível.

