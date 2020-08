Operação contra tráfico de armas tem cinco presos e apreensão de duas armas e mais de mil munições em Jaguaré

.

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta -feira (20), uma operação contra o comércio ilegal de armas de fogo em Jaguaré, na Região Norte do Estado, coordenada pela Delegacia do Município. Ao todo, 25 policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão em pontos da região.

A operação contou com a presença do secretário da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, além do apoio de policiais civis de São Mateus, Linhares e Aracruz. Ao todo, duas pistolas calibre .380, mais de mil munições e R$ 5 mil em dinheiro foram apreendidos. Além disso, cinco pessoas foram presas, sendo três delas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munição, e duas por mandados de prisão de homicídio e estupro.

Segundo o secretário Alexandre Ramalho, essa foi mais uma ação para combater a criminalidade na Região Norte do Estado. “Estamos fazendo essas operações constantemente com objetivo de inibir a atuação desses bandidos. , o foco foi o comércio ilegal de armas, que geralmente vão parar nas mãos de traficantes que cometem homicídios, na disputa pelo controle do tráfico na região. Não vamos parar com as operações enquanto não conseguirmos identificar cada pessoa envolvida com crime violento e organizado”, afirmou.

O delegado superintendente Regional Norte da Polícia Civil, Ícaro Ruginski, destacou os resultados e agradeceu a integração entre os policiais de diferentes municípios. “Dentro do programa Estado Presente sempre buscamos apoiar uns aos outros e no Norte não é diferente. Agradecemos a presença direta do secretário Ramalho, que sempre nos prestigia, e de todos que participaram. Conseguimos retirar armas e munições de circulação e ainda colocar um homicida na cadeia. Seguiremos trabalhando”, concluiu.

Texto: Victor Muniz

Atendimento à Imprensa

Assessoria de Comunicação da Sesp

Victor Muniz

(27) 3636-1572 / 99284-3303

[email protected]

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]