Operação conjunta em PM do Espírito Santo e da Bahia resulta na prisão de assaltante

Na noite desta quarta-feira (19), o comandante da 10ª Companhia Independente, major Walter Araújo participou de uma audiência pública na Câmara Municipal de Piúma.

A audiência tinha por finalidade discutir ações visando melhorias para o trânsito municipal e esclarecer a necessidade do aumento da fiscalização que vem ocorrendo.

Em sua fala, o comandante enfatizou que o papel da Policia Militar é trabalhar na preservação da ordem pública, e isso inclui a fiscalização do cumprimento das leis que regem o trânsito de veículos automotores. Segundo ele, as estratégias para a melhoria do trânsito vão muito além do aumento da fiscalização, mas também dependem de esforços do município em aperfeiçoar a sinalização existente e promover ações educativas para a população.

Além disso, destacou que o município de Piúma tem tido atenção especial, com a realização diversas operações de trânsito, visando reduzir os índices de infrações e crimes que por dificultam a perfeita circulação de pedestres e veículos, principalmente no centro da cidade.

