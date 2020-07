Operação Barra Limpa resulta em dez prisões no norte do Estado

.

Nesta terça e quarta-feira, 28 e 29, foram realizadas as reuniões de apresentação do Projeto Rede Comunidade Segura para os oficiais comandantes de companhia do 1º BPM, 4º BPM e 7º BPM. Foi apresentada a experiência de implementação do projeto dentro da área da 12ª Cia Ind, demonstrando a dificuldades e resultados atingidos até o momento.

O objetivo é que os oficiais conheçam o projeto e façam um estudo de viabilidade de implementação da Rede Comunidade Segura nas suas unidades.

A Rede Comunidade Segura é um projeto que existe há quase 02 anos no bairro Jardim Camburi e está em fase de expansão para os bairros Jardim da Penha e Mata da Praia, e se baseou num projeto do 6º BPM já existente na área da Serra.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]