Operadoras fixam valores competitivos para planos de celular no litoral paulista

Consumidores do litoral paulista podem até ter menos opções do que aqueles que moram na região metropolitana ou mesmo no interior de São Paulo, mas proporcionalmente os planos de celular são mais baratos.

Tanto nas cidades do litoral Sul como do litoral Norte são 43 planos oferecidos com capacidade de internet a partir de 10 giga e, com exceção da Claro, cujo pacote mais barato consiste em R$ 139,90 mensais, as principais operadoras do País oferecem diversas modalidades de planos por preços bastante competitivos no litoral paulista .

O levantamento foi feito com a ferramenta iG Compara Planos , plataforma desenvolvida pelo portal iG em parceria com o site Melhor Preço com o objetivo de oferecer ao leitor um mecanismo de busca e comparação dos melhores preços e planos de celular, internet, entre outros.

Sem variação

Tanto nas cidades pesquisadas do litoral Sul (São Vicente, Santos, Guarujá e Praia Grande), como nas do litoral Norte (Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga), o plano mais barato oferecido é da Oi. São 12 giga por R$ 49,99 ao mês com Facebook, Messenger e Whatsapp ilimitados. Ligações locais e interurbanas também não têm qualquer restrição.

A Oi também oferece um plano de 16 giga por R$ 59,99 mensais. Já o primeiro pacote mais em conta da Vivo consiste em R$ 69,99 mensais por 10 giga, mas há uma maior oferta de aplicativos ilimitados. Entre eles Cabify e Waze. Já a Nextel, que não oferece aplicativos ilimitados cobra R$ 70 mensais por 10 giga de internet.

