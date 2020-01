Operador de Cabral diz que Pezão recebia propina de até R$150 mil

arrow-options Divulgação Cabral e Pezão se beneficiaram de propinas





Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, um dos operadores do ex-governador Sérgio Cabral (MDB), Sérgio de Oliveira Castro, confirmou que Cabral e o também ex-governador Luiz Fernando Pezão recebiam mesadas de propina, de R$50 mil a R$150 mil. Castro fechou acordo de delação com o Ministério Público Federal (MPF) em setembro do ano passado, mas informação só foi divulgada nesta terça-feira.

Serjão — como o operador é conhecido — afirmou que ele era o responsável por entregar as “sacolas” e “envelopes” de propina em dinheiro vivo aos integrantes do esquema de fraudes na Secretaria de Obras do governo do Estado nos governos dos emedebistas.

O interrogatório do ex-governador Pezão estava marcado para esta terça-feira, mas o depoimento foi adiado por Bretas para o início de fevereiro.