Operação ‘Zero Grau’ resulta na prisão de líder de associação criminosa especializada em furto e desmanche de motocicletas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), em ação conjunta com a Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra, prendeu, no dia 07 de julho, um homem apontado como líder de uma associação criminosa responsável por furtar motocicletas e desmontá-las para a venda ilegal de peças. A prisão foi realizada em cumprimento a mandado de prisão preventiva, no âmbito da Operação “Zero Grau”, que tem como foco o combate aos crimes de furto, receptação e adulteração de veículos automotores, especialmente motocicletas.

As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa realizada nessa segunda-feira (14), na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória.

O delegado-geral adjunto da PCES, José Lopes, destacou a importância da divulgação das ações da Polícia Civil como forma de estimular a colaboração da sociedade nas investigações. “Sempre é importante a divulgação das prisões, porque as pessoas ligam para o 181 ou entram em contato com a Guarda Municipal ou outra unidade policial, repassando informações que muitas vezes não estávamos cientes. Divulgar o trabalho transmite à população a sensação de segurança, mostrando que estamos atuando para prevenir furtos, roubos e outros crimes em nosso Estado”, disse José Lopes.

A vice-prefeita e Secretária de Defesa Social da Prefeitura da Serra, Gracimeri Gaviorno, também ressaltou a relevância do trabalho conjunto das forças de segurança. “A Guarda Municipal está atuando de forma integrada com a Polícia Civil. Estamos nas ruas todos os dias, recebemos informações e mantemos contato direto com a população. Essa aproximação é o que possibilita resultados positivos como este”, salientou Gracimeri Gaviorno.

O titular da DFRV, delegado Luiz Gustavo Ximenes, explicou os detalhes da investigação. “Fizemos diversos levantamentos e chegamos ao nome do suspeito, líder de uma organização criminosa especializada em desmanche de motocicletas. Desde o início da Operação Zero Grau, intensificamos o combate à subtração, receptação e adulteração de veículos. Por serem veículos de pequeno porte, o furto e desmanche de motos é ágil, o que dificulta o rastreamento. Com apoio da Guarda Municipal, conseguimos identificar o chefe dessa associação”, disse o delegado.

O delegado também relatou como o suspeito atuava. “Ele contratava indivíduos aleatórios, inclusive adolescentes, para realizar os furtos. Pagava entre R$ 2.500,00 e R$ 3.000,00 por cada motocicleta. As motos eram rapidamente desmanchadas em imóveis alugados e as peças inseridas no mercado ilegal. Com base nessas informações, instauramos um inquérito por organização criminosa e, em dezembro, recuperamos três motocicletas adulteradas em sua residência. Continuamos com a ação controlada e conseguimos novos elementos para subsidiar o pedido de prisão, que foi decretado em maio deste ano. Também identificamos outro imóvel usado como desmanche”, detalhou Ximenes.

As investigações revelaram ainda que o suspeito havia fugido para a Bahia, onde, no dia 26 de junho de 2025, cometeu um duplo homicídio qualificado, com motivação ligada ao tráfico de drogas. A motocicleta usada por ele permaneceu na casa alugada naquele estado. O criminoso possui passagens anteriores por roubo e envolvimento com uma facção criminosa que atuava no transporte e distribuição de entorpecentes.

Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

