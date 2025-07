Operação Zero Grau recupera moto furtada em menos de 24 horas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), juntamente com a Guarda Municipal da Serra, localizou e recuperou uma motocicleta que foi furtada, na madrugada da última sexta-feira (18), no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O veículo foi recuperado em Central Carapina, na Serra, no mesmo dia do furto. A ação é uma continuidade da Operação Zero Grau, que tem o objetivo de combater a prática dos crimes de furto, receptação e adulteração de veículos, especialmente motocicletas.

Na manhã da última sexta-feira (18), a vítima ligou para o Ciodes 190 afirmando que tinha estacionado a motocicleta na rua e a viu até o horário de 1 hora da madrugada. Por volta de 08h50, quando olhou novamente, ela tinha sumido.

A equipe da DFRV, junto com as equipes da Guarda Municipal da Serra e a ROMU, realizou diligências e serviços de inteligência, como análise das imagens das câmeras de videomonitoramento, dentre outros. No mesmo dia, a moto foi localizada.

A moto foi encontrada por volta das 10 horas da noite de sexta-feira, pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal. O veículo estava estacionado, próximo a um terreno baldio, sem ninguém por perto. Os agentes acionaram um guincho, que levou a moto para o pátio credenciado.

A DFRV instaurou Inquérito Policial para apurar o crime e responsabilizar os autores, já identificados.

Operação Zero Grau

Deflagrada em 2024, a Operação Zero Grau é contínua, e visa combater furtos, roubos e adulteração de veículos, especialmente motocicletas. O trabalho conjunto entre Polícia Civil e Guarda Municipal da Serra está desarticulando uma organização criminosa especializada nesta modalidade criminosa, e já resultou na prisão do líder do grupo, no dia 07 de julho.

A investigação apontou que o detido pagava entre R$ 2.500,00 e R$ 3.000,00 por cada motocicleta. As motos eram rapidamente desmanchadas em imóveis alugados e as peças inseridas no mercado ilegal. Em 2025, com o avanço das investigações e a prisão de envolvidos, o Espírito Santo já registra uma redução de 12% nos casos de roubos e furtos de motocicletas.

