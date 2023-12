Operação ‘Wanted’ da Polícia Civil resulta na prisão de suspeito de homicídio e apreensão de drogas em Jerônimo Monteiro

Policiais civis da Delegacia de Polícia (DP) de Jerônimo Monteiro e da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC) de Cachoeiro de Itapemirim deflagraram, na tarde dessa terça-feira (19), a Operação Policial “Wanted”, culminando no cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão contra um homem de 20 anos, apontado como autor do crime de homicídio. Na residência do suspeito, foram encontradas drogas, além de vários aparelhos celulares e uma TV pertencente à Secretaria de Saúde do município de Jerônimo Monteiro.

Durante as diligências realizadas no bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim, onde o suspeito foi localizado, foram apreendidos um tablete grande e outro pequeno de maconha, uma porção de cocaína, diversos aparelhos celulares e uma TV de 43 polegadas pertencente à Secretaria de Saúde de Jerônimo Monteiro.

O indivíduo é apontado como autor do homicídio ocorrido na madrugada do dia 02 de setembro, no bairro Santo Antônio, em Jerônimo Monteiro. Na ocasião, dois indivíduos em uma motocicleta mataram a vítima identificada como Renan de Moraes Fosse, por disparos de arma de fogo. O condutor da motocicleta foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) no dia 14 de setembro deste ano, na localidade rural de Monte Alegre, no distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

O suspeito também está sendo investigado pela participação em outro homicídio ocorrido em 27 de outubro deste ano, que vitimou João Lucas Silva e Silva, no bairro Pedregal, em Jerônimo Monteiro.

O capturado foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado por tráfico de drogas e receptação.

Posteriormente, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Operação “Wanted” – o nome faz referência à palavra “Procurado”, em inglês.

Texto: Adriana Nascimento Amaral – Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES