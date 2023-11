OPERAÇÃO VISBILIDADE 2.0

Nesta quinta-feira (23), o comandante geral, coronel Douglas Caus concedeu uma coletiva à imprensa sobre a Operação Visibilidade 2.0.

Essa Operação é realizada em todo o Espírito Santo, contando com mais de 389 policias em 67 viaturas.

Especificamente aqui em Vitória, o policiamento foi reforçado no Complexo da Penha, Morro do Garrafa, Jaburu, Gurigica, Itarare, Morro do Macaco e São Cristovão.

A Operação também conta com as tropas especializadas reforçando o policiamento.

O objetivo é realizar um cerco em toda essa região, com pontos de bloqueio e também fazendo incursão a fim de prendermos lideranças de facções criminosas, principalmente 10 foragidos que estão com mandado de prisão em aberto.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES