Operação Vetus II: PCES atende 176 idosos vítimas de violência durante período de atuação

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso (Depi), realizou, entre março e novembro deste ano, a Operação Vetus II, na região da Grande Vitória. A operação faz parte de uma mobilização nacional coordenada e articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), com foco no combate à violência contra idosos.



Durante o período, os policiais apuraram 103 denúncias do Disque 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e de canais locais. Ao todo, 176 vítimas foram atendidas e 92 diligências realizadas, que resultaram na instauração de nove Inquéritos Policiais (IP).



Uma das visitas foi realizada, nesta quinta-feira (18), em uma residência particular de longa permanência no município de Cariacica.



“Era um local inadequado com registro de 31 idosos e tinham 34. Não tinha nenhuma gestão, não havia comida na geladeira e os idosos aparentavam desnutrição com a possibilidade de ocorrer a privação de alimentos ou alimentação inapropriada”, conta a titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso (Depi), delegada Milena Gireli.



O local foi fechado pela vigilância sanitária do município e os idosos estão procurando outros abrigos e entraram em contato com os familiares. Será instaurado um inquérito policial para investigar o caso.



Denúncias



As denúncias feitas por meio do Disque 100 e do (canal local) são gratuitas e podem ser anônimas. Qualquer pessoa pode acionar os serviços.

