Estadual
Operação Verão 2025/26 contará com reforço de 1.200 agentes de segurança por dia
O vice-governador Ricardo Ferraço, coordenador do programa Estado Presente em Defesa da Vida, divulgou, nesta sexta-feira (19), o planejamento do Governo do Estado para a Operação Verão 2025/26 no Espírito Santo. A ação se estenderá de 26/12/2025 a 22/02/2026, ampliando a presença policial em 27 municípios capixabas, de todas as regiões, com o objetivo de garantir a ordem pública e a paz social, especialmente nos balneários e pontos turísticos.
Em entrevista coletiva realizada na sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o vice-governador explicou os critérios e objetivos da operação. “Estado Presente com integração, inteligência e investimentos. Há expectativa da chegada de um milhão e meio de turistas em nosso estado, somando a movimentação interna de capixabas para o litoral e para regiões de descanso, lazer e aventura no interior. Vamos direcionar um trabalho integrado das forças de segurança estadual, federal e municipais, especialmente nas cidades com a maior concentração populacional durante o verão. Prevenção e velocidade no poder de resposta para garantir segurança, atendimento e apoio a quem mora ou visita o Espírito Santo”, afirmou Ricardo Ferraço.
A Operação Verão também abrange planejamentos específicos para os grandes eventos previstos para o período, tais como Réveillon, Carnaval de Vitória, Carnaval oficial, blocos de Carnaval e festas municipais. Desta forma, os reforços de efetivo e direcionamento de recursos levará em consideração as especificidades de cada demanda, dentro do período da Operação.
Uma média de 1.200 agentes das forças de segurança serão empenhados por dia durante a Operação Verão, que integra as Secretarias da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e do Turismo (Setur), Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer), Capitania dos Portos do Espírito Santo, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e prefeituras municipais.
O secretário da Segurança Pública, Leonardo Damasceno, pontuou que a integração promovida pela Operação Verão já é uma tradição e tem contribuído para consolidar o Espírito Santo como destino para turistas de todo o Brasil. “As pessoas buscam nosso Estado porque aqui encontram um lugar lindíssimo, acolhedor, repleto de atrativos e, principalmente, seguro. Todos os órgãos aqui representados trabalham juntos, para garantir a tranquilidade não só dos visitantes, mas também dos capixabas, promovendo um Verão seguro”, disse.
Uma grande novidade na Operação Verão deste ano é a integração de tecnologias aplicadas à Segurança Pública. O Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR) da Sesp vai operar em apoio às equipes operacionais, processando todas as informações coletadas por meio do Parque Tecnológico do Governo do Estado.
Os dados obtidos por meio dos Totens de Segurança, Cerco Inteligente do Estado, câmeras com reconhecimento facial, drones das forças de segurança, imageador térmico do NOTAer e câmeras corporais das Polícias Civil e Militar poderão convergir para a central de processamento do NIR e auxiliar nas operações em campo.
As equipes operacionais atuarão de forma integrada. A PMES será responsável por operações de saturação, pontos de bloqueio, abordagens a pessoas e veículos, além de fiscalizações de trânsito em conjunto com o Detran|ES e outros órgãos. A Polícia Civil vai abrir três Postos de Atendimento ao Cidadão, que funcionarão nos Distritos Policiais de Jacaraípe, Conceição da Barra e Praia Grande, reforçará as equipes dos plantões das Delegacias Regionais e da Central de Teleflagrante e realizará operações de saturação e das delegacias especializadas.
O Corpo de Bombeiros Militar vai deflagrar a Operação Balneários, que reforça a presença no litoral e balneários do interior com maior fluxo de banhistas, buscando a prevenção e salvamento aquático, evitando afogamentos. Este trabalho é realizado anualmente, em conjunto com os guarda-vidas das prefeituras. Também será atribuição do Corpo de Bombeiros atuar em unidades de conservação e fiscalizar e coibir a realização de eventos clandestinos.
A Polícia Científica vai reforçar equipes nos plantões regionais, desempenhando as funções de Serviço Médico Legal, Perícias Criminais e exames complementares. O NOTAer dará apoio aéreo realizando patrulhamento preventivo e prestando atendimento em emergências policiais e aeromédicas. O Detran|ES providenciará o reforço no serviço de remoção, com recebimento nos pátios 24 horas, promoverá ações educativas e ações integradas do Programa Força Pela Vida, em conjunto com os demais órgãos.
A Capitania dos Portos tem como atribuição realizar abordagens e fiscalizações das normas de segurança da navegação, além de ações preventivas e educativas. Já a Polícia Rodoviária Federal vai realizar a Operação Rodovida nas Rodovias Federais que cortam o Estado, com ênfase nas datas de maior movimento, como Natal, Ano Novo, Carnaval e saída e retorno de férias escolares.
