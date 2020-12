Operação Verão 2020/21 terá reforço de policiamento e ações para segurança sanitária no Estado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), divulgou, na manhã desta terça-feira (15), o planejamento para atuação na Operação Verão 20/21. Além do policiamento reforçado em todo o litoral capixaba, o Espírito Santo ainda vai focar em ações preventivas à pandemia da Covid-19 com atuação integrada à Secretaria de Turismo (Setur).

No período que vai de 26 de dezembro deste ano a 21 de fevereiro de 2021, as regiões de praia do Espírito Santo, de Conceição da Barra a Presidente Kennedy, contarão com patrulhamento diário reforçado por 735 policiais militares e mais de 250 viaturas. Os plantões da Polícia Civil também irão contar com reforço de efetivo, extensão de horário, nos casos de Conceição da Barra, Piúma e Jacaraípe, durante Reveillón e Carnaval, além de aumento de operações contra crimes patrimoniais, de homicídio e tráfico de drogas.

O Corpo de Bombeiros Militar terá um importante papel de coordenação dos 700 guarda-vidas civis que atuarão em toda a orla capixaba. Além disso, esse ano, em virtude da pandemia do novo Coronavírus, cerca de 20 militares serão destinados, em Cariacica, Serra, Vitória, Vila Velha e Guarapari, para atuação somente em ações de prevenção a aglomerações nas praias.

Paralelamente, ainda haverá a atuação das equipes de fiscalização dos decretos, no sentido de orientar os comerciantes sobre os horários de funcionamento de bares e restaurantes, ação que já acontece de quarta-feira a domingo, na Grande Vitória. O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que foi montado um planejamento para que as pessoas possam frequentar os municípios litorâneos de forma tranquila.

“Não podemos impedir que os turistas se desloquem para o Espírito Santo e também que os capixabas frequentem as praias, por isso, foi montada a Operação Verão com o reforço do policiamento ostensivo por parte da Polícia Militar, prevenção e fiscalização do Corpo de Bombeiros, ações da Polícia Civil e uma integração do Detran e da Polícia Rodoviária Federal. Tudo para levar segurança às pessoas, mas as pessoas não podem esquecer do momento que estamos passando e devem evitar aglomerações e locais que não estejam autorizados. Estamos ainda com números elevados da Covid-19 e precisamos conscientizar toda a população capixaba e aqueles que nos visitam”, lembrou o secretário.

Segundo o comandante da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, a PMES tem duas operações distintas. A primeira começa nesta terça-feira (15) e vai até o dia 24, que é a Operação Natal, na qual serão empregados em média 900 militares e 340 viaturas em todas as áreas de comércios do Espírito Santo para levar segurança à população que esteja se dirigindo a estes locais. Posteriormente, às 7h, do dia 26 de dezembro, terá início a Operação Verão que tem o término previsto para 21 de fevereiro. Em todo o litoral capixaba atuarão 735 policiais com 240 viaturas.

“Nas duas operações trabalharemos de forma integrada com as demais forças de segurança para levar mais segurança aos capixabas que por ventura se desloquem com destino às praias e também aos turistas que estejam no nosso litoral nessa época do ano. Vamos intensificar também as operações integradas com blitze, cercos e fiscalizações”, disse o comandante.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, destacou que a matriz de risco e os decretos irão direcionar as ações dos militares da instituição, em relação à Covid-19. “Toda semana temos a alteração da matriz de risco e a avaliação por toda a equipe de governo, dos dados que norteiam os decretos. Esperamos ter um verão tranquilo e que a população se conscientize também dos seus deveres, de preservação da própria vida e de terceiros”, frisou Cerqueira.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, informou que espera, com o reforço de efetivo na instituição, aumentar a capacidade de atendimento à população no litoral. “Aumentamos o efetivo nas regionais, nas unidades de Serviço Médico Legal e vamos buscar um incremento nas operações, para impedir o aumento dos crimes patrimoniais”, pontuou.

O Detran|ES investirá firmemente na abordagem educativa nos meios de mídia de massa, nas redes sociais e com a disponibilização de um jogo educativo on-line no site www.detran.es.gov.br, o Na Rota do Bem, com foco no público jovem, para impactar positivamente os capixabas e turistas na hora da tomada de decisões no trânsito.

“É preciso obediência à legislação e à sinalização sempre, e neste período de grande movimentação nas estradas é imprescindível que a primeira preocupação das pessoas seja com a vida. Aliado à educação, realizaremos, por meio do programa Força pela Vida, operações integradas de fiscalização em balneários e demais regiões de grande circulação de veículos”, salientou a diretora geral em exercício do Detran|ES, Édina de Almeida Poleto.

A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) também elabora ações para promover mais segurança aos condutores e pedestres que trafegam pelas vias federais do Estado. Ações educativas e de fiscalização serão realizadas durante todo o verão, como explica o inspetor Waldir.

“Para nós é muito bom participar dessa integração com as forças estaduais na Operação Integrada de Segurança Viária e vamos buscar conscientizar ao máximo condutores e pedestres, com objetivo de evitar mortes. Teremos ações como a Passarela Legal, na qual oferecemos um café da manhã a quem utiliza as passarelas para travessia, além do cinema rodoviário, em que passamos um filme rápido, com objetivo de educar os condutores”, ressaltou o inspetor.

Parceria com a Secretaria de Turismo

A Operação Verão 20/21 ainda gerou uma parceria importante com a Secretaria de Turismo do Espírito Santo. O objetivo é promover segurança, principalmente, sanitária, em meio à pandemia para a população capixaba e quem frequenta o Estado, proveniente de fora. O secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana, alertou que esse não é o melhor momento para sair de casa a lazer. Mas, como não há proibição, o objetivo é tornar a estadia a mais segura possível.

“Nosso foco é orientar os turistas a manterem o uso da máscara, a higiene das mãos e evitarem as aglomerações. Orientamos que as pessoas que decidirem passear pelo Estado, que optem por passeios curtos, em áreas abertas, com a família, próximo à natureza e escolham hotéis e restaurantes que cumpram os protocolos sanitários definidos pelas autoridades de saúde e que tenham o selo “Turismo Responsável”, explicou Uliana.

O secretário informa ainda que a Secretaria de Turismo (Setur) está finalizando o e-book “Verão Seguro” que reúne orientações sobre os protocolos de segurança, estimulando os serviços on-line, como check-in, por exemplo, como também sugestões de locais para visitação como os parques estaduais e os telefones úteis onde estão contidos o acesso às forças policiais. Informações sobre o selo “Turismo Responsável” podem ser acessadas pelo link: https://bit.ly/3oTLnOx

Atendimento à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesp

Victor Muniz

(27) 3636-1572 / 99284-3303

[email protected]

Assessoria de Imprensa da Setur

Simone Diniz

(27) 3636-8006 / 99805-1308

[email protected]

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Rhayan Esteves / Fabricia Borges / Fátima Negrelli / Zu Coelho

(27) 3137-2627 / 99943-7060

[email protected]