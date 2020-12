Informamos aos nossos policiais militares que o Exmo. Governador Renato Casagrande atendeu a Polícia Militar em pautas importantes relativas à Operação Verão 2020/2021.

Para este ano foi autorizado, além de Guarapari, a inclusão dos municípios de Linhares e São Mateus como regra de exceção para pagamento de diárias.

Desta forma, policiais militares de diversas unidades pertencentes a municípios limítrofes a Guarapari, Linhares e São Mateus, poderão ser empenhados nesses municípios litorâneos durante a Operação Verão e fazer jus ao recebimento de diárias.

Essa medida trará dinamismo ao trabalho policial e redução de grandes deslocamentos de nossa tropa, atendendo ao interesse público e as peculiaridades do policiamento de verão, período em que a número de turistas aumenta consideravelmente no litoral capixaba e o reforço no policiamento se tornam fundamental para garantir a tranquilidade pública nessas regiões.

Outra medida de extrema importância adotada Exmo. Governador Renato Casagrande será a majoração em cinquenta por cento do valor da diária para os policiais militares que atuarem na Operação Verão 2020/2021, nos municípios litorâneos de Anchieta, Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Guarapari, Itapemirim, Linhares, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e São Mateus.

Essa medida trará estímulo ao policial militar que atuar na Operação Verão, com o pagamento de diária que garante o custeio de suas despesas, sendo uma medida de valorização e reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Polícia Militar.

Quero agradecer ao Exmo. Governador Renato Casagrande, que mesmo num período de crise, não tem medido esforços no sentido de reconhecer e apoiar o trabalho realizado pela Polícia Militar, incluindo a Operação Verão, período em que boa parte dos policiais militares da Corporação são deslocados para servir e proteger a população capixaba e aos turistas que escolhem nosso Estado para aproveitar momentos de lazer e de descanso.

DOUGLAS CAUS – CEL QOCPM

Comandante Geral da PMES