Operação ‘Tolerância Zero’ autua 461 condutores infratores na maior blitz do Estado

Na noite dessa quarta-feira (05), a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e de Companhias Independentes, juntamente com agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), da Polícia Rodoviária Federal e das Guardas Municipais somaram esforços na megaoperação integrada de fiscalização “Tolerância Zero”, realizada em 12 pontos de grande circulação de veículos na Grande Vitória, a maior blitz já realizada no Estado.

O objetivo das blitz é reduzir o número de acidentes e crimes de trânsito, além de contribuir para a melhoria dos padrões de comportamento dos motoristas e motociclistas.

Na operação, foram averiguados documentos, além de terem sido realizados os procedimentos da Lei Seca e repressão a condutas criminosas a partir do trabalho de 234 agentes e de cães policiais. As equipes foram distribuídas em pontos de fiscalização localizados em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana e Guarapari. Ao todo, foram realizados 1.333 testes de alcoolemia (bafômetro) e 59 condutores se recusaram a ser submetidos ao teste. De 20h à 1h de quinta-feira (06), 1.545 veículos foram abordados com a confecção de 461 autos de infração, o que gerou a remoção de 122 veículos irregulares.

Presente na operação, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, lembrou que a presença das forças policiais causa um forte impacto na fiscalização de trânsito e também na área da segurança pública, o que foi reconhecido por diversos cidadãos durante as blitze.

“De forma integrada, colocamos nas ruas 234 homens e mulheres em 12 pontos na Grande Vitória, para combater, além das infrações administrativas e a prática da bebida e direção, o transporte de drogas, armas, munição e cumprir mandados de prisão. A operação Tolerância Zero cumpriu o seu papel de punir motoristas irresponsáveis que assumem a direção após ingerir bebida alcóolica e de aumentar a sensação de segurança para a população que mora na Região Metropolitana. E foi motivo de satisfação ouvir motoristas e motociclistas parabenizando, elogiando o trabalho feito. Isso mostra que estamos no caminho certo”, pontuou o comandante.

Abaixo os dados completos da Operação “Tolerância Zero” dessa quarta-feira (05):

– Veículos abordados: 1.545

– Testes de alcoolemia (bafômetro): 1.333

– Recusa ao teste de alcoolemia: 59

– Embriaguez: nenhuma constatada

– Autos de infração confeccionados: 461

– Veículos removidos: 122

Principais autuações:

– Licenciamento em atraso: 140

– Recusa ao teste de alcoolemia (bafômetro): 59

– Condutores sem Habilitação: 39

– Permitir ou entregar veículo a pessoa não habilitada: 23

– Veículos em mau estado de conservação: 21

– Condutores com CNH vencida: 18

– Motociclistas pilotando com viseira aberta: 14

– Sistema de iluminação defeituoso: 13

– Condutores sem cinto de segurança: 12

– Motociclista pilotando sem capacete: 04

