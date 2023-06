Operação Rodovias Seguras: PMES e PMERJ unem forças no combate ao crime

Na tarde desta quarta-feira (21), o comando da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo deflagrou mais uma fase da Operação Rodovias Seguras, uma ação policial conjunta com a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) com o objetivo de inibir a entrada de armas, drogas e outros ilícitos pelas rodovias do sul do Espírito Santo.

A missão integrada teve início em dois pontos distintos da Rodovia ES-060, ambos na região da divisa do estado capixaba com o norte-fluminense. O primeiro ponto de atuação foi próximo ao antigo posto fiscal Hugo Tallon, região fronteiriça com o estado do Rio de Janeiro, enquanto o segundo ocorreu na localidade de Campo Novo/Praia das Neves. Durante a operação, as Polícias Militares dos dois estados atuaram em cooperação, preservando a ordem pública.

A ação abrangeu a abordagem de diversos tipos de veículos, desde carros e motocicletas até caminhões e ônibus. Durante as abordagens, todas as irregularidades foram devidamente registradas por meio de Autos de Infração, e os veículos em situação ilegal foram removidos para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES).

Como resultado final da Operação Rodovias Seguras, foram abordados um total de 62 automóveis, 39 motocicletas, 3 táxis, 3 caminhões e 135 pessoas. No decorrer da ação, foram confeccionados 45 Autos de Infração de Trânsito (AITs), e dois carros e cinco motos foram removidos.

É importante ressaltar o incansável trabalho operacionalizado pelo Comando da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo, que tem como missão garantir a segurança e a tranquilidade da sociedade por meio de seu policiamento. A ação conjunta entre a PMES e a PMERJ demonstra a união das instituições coirmãs na luta contra o crime e na proteção da população.

