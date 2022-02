Operação Resguardo II: Polícia Civil realiza ação preventiva de orientação no enfrentamento à violência contra mulher

A Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, com a participação de todas as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher do Estado, realizou, no último sábado (05), a Operação Resguardo II, com o objetivo de promover uma ação preventiva de orientação, educação e atendimento à população no enfrentamento à violência contra a mulher.

A ação conta com o apoio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) e todas as superintendências do interior do Estado.

Neste sábado (05), as ações aconteceram, desde às 6 horas, nos municípios de Vitória, Linhares e Colatina. Em Vitória, sob a coordenação da chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Cláudia Dematté, um Ônibus da Polícia Civil (Delegacia Móvel) parou em uma pracinha próximo à feira, no bairro Jardim da Penha.

“Tem três semanas que toda a equipe da Divisão e das Deam’s trabalham com muito afinco para conseguir realizar essa operação, que só está começando. Nós vamos rodar o Estado inteiro, a partir desta segunda-feira até o dia 08 de março, realizando tanto ações de prevenção quanto de repressão”, informou a delegada Cláudia Dematté.

Em Linhares, Colatina e São Mateus, também aconteceram as ações de prevenção, sob o comando da delegada Silvana Paula de Castro, da delegada Jaciely Favoretti e da delegada Gabriella Zachê.

A ação faz parte do Projeto “Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e DEAM’S Itinerante”, sob a gerência e coordenação da Divisão. Por meio desse projeto, as equipes realizam ações itinerantes em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória e no interior do Estado para o enfrentamento à violência contra a mulher, alcançando também os municípios que não têm Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher.

As ações para o enfrentamento à violência contra a mulher também vão ocorrer em âmbito nacional, durante todo o mês de fevereiro e início de março, sendo comandada pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Siop).

