Operação Reencarnação investiga esquema criminoso envolvendo frigorífico em RO

Ji-Paraná/RO – A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (29/6), a Operação Reencarnação, que investiga o crime de sonegação de impostos federais praticado por empresas do ramo frigorífico, em Rondônia. Policiais federais deram cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Ji-Paraná/RO, os quais estão sendo cumpridos nas cidades de Ji-Paraná/RO e Rondonópolis/MT.

A investigação iniciou-se a partir do compartilhamento de procedimento fiscal pela Receita Federal do Brasil, no qual foi informada a existência de sonegação fiscal praticada por frigorífico na cidade de Ji-Paraná/RO, à época na ordem de R$ 20 milhões, através de meios fraudulentos. Já em fase de inquérito policial, identificou-se o uso de “laranjas” na estrutura formal das empresas, assim como os reais proprietários e beneficiários do esquema criminoso.

O grupo investigado utilizava pessoas, sem quaisquer bens para arcar com as quantias sonegadas. Os reais proprietários do frigorífico encerravam apenas formalmente as atividades da empresa, com o fim de eximir-se das dívidas tributárias, trabalhistas e com fornecedores. No entanto, continuavam com a mesma estrutura e atividade comercial utilizando-se de nova empresa em nome de “laranjas”. Segundo informado pela Fazenda Nacional o grupo investigado já possui dívida inscrita, somente em tributos federais, de quantia superior a R$ 50 milhões.

A ação da Polícia Federal visa não apenas apurar a participação dos investigados no esquema criminoso de sonegação, mas também identificar os bens auferidos de forma ilegal, auxiliando na recuperação dos valores sonegados à União.

*** O nome da operação “Reencarnação” remete tanto ao objeto de atividades das empresas – carne bovina – quanto à criação de nova empresa sem dívidas para atuação no lugar de empresas desativadas com enormes débitos tributários, em sucessão física direta.