Operação Ponto Final: suspeito de comandar arrastões em transportes coletivos na Serra é detido

Em mais uma etapa da Operação Ponto Final, policiais civis do 10º, 12º e 13º Distritos Policiais da Serra prenderam um homem de 18 anos, apontado e reconhecido por diversas vítimas de comandar roubos, mediante arrastões em transportes de coletivo, na Serra. Um segundo suspeito do mesmo grupo criminoso se encontra foragido.

A operação realizada nessa quinta-feira (21) chegou na quinta fase e tem como objetivo prevenir e reprimir roubos em transporte coletivo. Segundo o titular do 10º, 12º e 13º Distrito Policial da Serra, delegado Josafá da Silva, o suspeito detido é reconhecido como um dos autores de roubos em ônibus em mais de quatro inquéritos em trâmite na Delegacia.

“Pelas nossas investigações, ele seria o maior assaltante a ônibus na Serra e já está com mandado de prisão preventiva. Após essa divulgação, provavelmente mais vítimas vão fazer o reconhecimento dele aqui na Delegacia”, disse Josafá da Silva.

Um segundo suspeito, de 22 anos, tem mandado de prisão preventiva e é investigado como integrante do mesmo grupo criminoso do detido. Ele não foi encontrado e, de acordo com as investigações, estaria se refugiado no Estado de Minas Gerais.

Ainda na Operação Ponto Final, foi preso em flagrante um homem de 30 anos por tentativa de furto de celular no interior de transporte coletivo. O crime teria ocorrido quando o ônibus trafegava na Avenida Norte Sul, em frente à Delegacia.

Os suspeitos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.

