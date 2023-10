Operação policial do Centro de Inteligência Serrana prende cinco pessoas envolvidas no tráfico de drogas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Serrana, com o apoio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante e da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT), deflagrou uma operação policial entre a última sexta-feira (29) e essa segunda-feira (02), nos municípios de Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins e Vitória. A ação resultou na prisão de cinco pessoas envolvidas no tráfico de drogas da região.

A primeira ação foi realizada na última sexta-feira (29), na localidade da Fazenda do Estado, no município de Venda Nova do Imigrante. As equipes realizaram diligências e capturaram um homem de 18 anos suspeito de comandar o tráfico de drogas no município. Ele foi localizado em uma borracharia, às margens da Rodovia BR-262, onde trabalhava.

Além da prisão, os policiais realizaram buscas na residência dele, sendo apreendidos pinos para embalo de cocaína, uma bucha de maconha e uma réplica de arma de fogo.

Na última sexta-feira (29), as equipes deram cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de uma mulher de 36 anos. A prisão foi realizada no bairro Tapera, no município de Venda Nova do Imigrante. Nada de ilícito foi encontrado.

Nessa segunda-feira (02), a Polícia Civil realizou novas prisões de suspeitos de integrarem o grupo criminoso. Na região de Aracê, em Domingos Martins, um homem de 25 anos foi preso.

Também nessa segunda-feira (02), outro mandado de prisão foi cumprido em desfavor de um indivíduo de 35 anos. A prisão foi realizada em um canteiro de obras localizado na Ilha do Boi, no município de Vitória. O quinto envolvido já estava custodiado e foi informado do mandado em desfavor dele na prisão.

