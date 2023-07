Operação Parintins 2023: PF fiscaliza 78 voo e 49 embarcações durante evento

Parintins/AM. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas, Marinha, ANTAQ, DNIT, Arsepam, Polícia Civil e Guarda Municipal, deu continuidade a Operação Parintins 2023, com o objetivo de prevenir e reprimir crimes federais e organizações criminosas durante o festival. As ações estão sendo realizadas no aeroporto da região.

Durante a operação, a Polícia Federal e as demais forças cooperativas fiscalizaram 44 voos comerciais, totalizando, aproximadamente 2.800 passageiros, e 34 voos particulares, com cerca de 340 passageiros, além do controle de embarque armado e despacho de arma. Além disso, no porto de Parintins, foram fiscalizados, por amostragem, 16 recreios e 33 embarcações médias.

Nas atividades, vigilantes da empresa responsável pela Segurança Privada do Bumbôdromo durante o evento folclórico de Parintins também foram fiscalizados.

