Operação Nacional Mulheres 2026 mobiliza forças de segurança no Espírito Santo

No dia 19 de fevereiro teve início a Operação Nacional Mulheres 2026, uma mobilização em âmbito nacional voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher. No Espírito Santo, a ação é coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), por meio da Gerência de Operações Integradas, com atuação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

As ações seguem até o próximo domingo (08), data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, e estão sendo realizadas em todo o Estado, contemplando eixos repressivos e preventivos.

De acordo com a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam) da PCES e coordenadora estadual operacional das Ações Nacionais envolvendo Grupos Vulneráveis, delegada Cláudia Dematté, o objetivo é fortalecer a prevenção à violência contra a mulher, esclarecer dúvidas sobre a legislação e os diferentes tipos de violência, contribuir para a desconstrução da cultura machista ainda presente na sociedade e aproximar a Polícia da população, por meio de ações de polícia comunitária e cidadã.

No âmbito da Polícia Civil, estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, além de prisões em flagrante e verificação de denúncias recebidas por meio do Disque-Denúncia 181 e do Disque 180.

No campo preventivo, estão sendo realizadas ações itinerantes com o Ônibus da Polícia Civil (Delegacia Móvel), oferecendo atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar e a vítimas de crimes contra a dignidade sexual. Também estão sendo promovidas ações de orientação e diálogo com a população sobre a Lei Maria da Penha, com distribuição de material informativo, além de palestras em empresas, faculdades e escolas, especialmente para adolescentes, com foco na conscientização para que meninas não se tornem futuras vítimas e meninos não se tornem futuros autores de violência.

Nesta semana, as ações itinerantes da Delegacia Móvel acontecem nesta quarta-feira (04), no município de Mantenópolis; no dia 05, em Alto Rio Novo; e no dia 08, em Vitória, na Praia de Camburi, onde será realizada a Caminhada pelo Fim das Violências contra as Mulheres, organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB/ES). O evento contará com a participação de diversos órgãos da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, entre eles o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), com o Ônibus Rosa, além da Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, e da Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de Polícia Militar de Prevenção à Violência Doméstica (CIMU).

No dia 08 de março, durante as atividades em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Delegacia Móvel realizará atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, com possibilidade de registro de boletim de ocorrência e solicitação de medidas protetivas de urgência.

