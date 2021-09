Operação Mamon combate crimes financeiros no RS

São Borja/RS: A Polícia Federal deflagrou, nesta manhã (1/9), a Operação Mamon, de repressão aos crimes financeiros. Policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão, em Santana do Livramento, expedidos pela 11ª Vara Federal de Porto Alegre.

A investigação apura a prática de evasão de divisas para fomentar o câmbio ilegal. O grupo criminoso atua principalmente na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e na região noroeste do Estado.

Os crimes investigados são organização criminosa, evasão de divisas, operação ilegal de instituição financeira e lavagem de dinheiro.

***A Operação foi denominada Mamon em alusão ao termo, derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça. Mamon representa o pecado da ganância ou avareza.