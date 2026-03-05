Connect with us

Operação “Mácula”: investigação mira organização criminosa especializada em furtos e roubos de motocicletas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DRFV), em ação conjunta com a Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (05), a Operação “Mácula”, com o objetivo de cumprir seis mandados de busca e apreensão no município da Serra, contra investigados por participação em uma organização criminosa especializada em furtos e roubos de motocicletas.

Os mandados judiciais foram expedidos após desdobramentos de uma investigação iniciada em 2024, a partir da prisão em flagrante de um indivíduo de 18 anos, suspeito de receptação. Após a extração de dados de dispositivos eletrônicos, foi identificado que ele integrava uma organização criminosa voltada ao furto de motocicletas no município da Serra, supostamente chefiada por um policial militar, de 32 anos.

O policial já se encontra preso, após ter sido detido por agredir a esposa, também policial militar, durante o Carnaval deste ano. “De acordo com as nossas investigações, ele induzia adolescentes a praticar as subtrações de motocicletas. Após o roubo, eles repassavam os veículos ao policial e posteriormente as motos eram adulteradas e colocadas no mercado para serem comercializadas. Conseguimos reunir provas para representar pelo mandado de busca e apreensão”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DRFV), delegado Luiz Gustavo Ximenes.

As diligências foram realizadas nos bairros Barcelona, Porto Canoa, Enseada de Jacaraípe, Laranjeiras e Praia de Capuba, todos no município da Serra.

Operação Mácula –O nome da operação faz referência ao termo “mácula”, que significa mancha ou desonra, simbolizando a conduta de agentes que, ao se envolverem em práticas criminosas, acabam por manchar a farda e a imagem das instituições de segurança pública.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil
Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:
Olga Samara / Matheus Foletto
(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693
[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES

