Operação Lighthouse combate pornografia infantil em Sergipe

Foz do Iguaçu/PR – Nesta terça-feira (15/1), policiais federais e da Força Nacional, no âmbito da Operação Hórus e Programa VIGIA, trabalhando em ação integrada em um patrulhamento embarcado pelo Rio Paraná, avistaram movimentação suspeita de uma embarcação na margem brasileira, mais precisamente no Porto Dentão, na cidade de Foz do Iguaçu.

Durante a aproximação da equipe policial para verificação, os indivíduos que estavam na embarcação e na margem evadiram-se em direção à mata, não sendo possível localizá-los.

Foi encontrada uma embarcação de madeira a remo carregada com dois volumes contendo celulares oriundos do Paraguai, em situação de abandono. A embarcação e os volumes de celulares foram encaminhados para a Receita Federal de Foz do Iguaçu.

