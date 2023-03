Operação Libertação divulga horários para passagem de embarcações na Terra Indígena Yanomami

Boa Vista/RR – Na manhã desta terça-feira (28/2) o Centro Integrado de Comando e Controle da Operação Libertação se reuniu para tratar a respeito do trânsito de embarcações pelos postos de controle nas regiões do Palimiú e Walo Pali, respectivamente nos rios Uraricoera e Mucajaí, e definiu que está permitido o trânsito destas apenas no período entre 7h e 17h. As embarcações estão sujeitas a procedimentos de fiscalização nos postos e não será autorizada a passagem destas em outros horários.

As ações de combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami seguem ininterruptas. No último domingo (26/2) a PF, com apoio aéreo provido pelo Comando Integrado das Forças Armadas, desmobilizou estruturas de garimpos ainda em operação ao longo dos rios Mucajaí e Catrimani, com a destruição de dezenas de barracas, motores, geradores, infraestrutura de comunicação e outros materiais voltados para a exploração ilegal de minérios na TIY em quatro acampamentos.

Já na terça-feira (28), uma mulher tentou passar pelo posto de fiscalização na região do Palimiú transportando uma pequena quantidade de ouro. Agentes da Operação Libertação que estão no local deram voz de prisão em flagrante, sendo a mulher conduzida para Boa Vista, onde foi lavrado o procedimento. Ela foi encaminhada para o sistema prisional onde permanecerá a disposição da justiça.

Desde o início da Operação Libertação, em 9/3 até o dia 26/3, a Força-Tarefa integrada pela Polícia Federal, Ibama, Funai, Força Nacional, PRF e Ministério da Defesa teve como resultado o bloqueio de R$ 41 milhões em bens e a inutilização ou apreensão de 59 balsas, duas aeronaves, oito embarcações, 27 toneladas de cassiterita, geradores de energia, maquinários e equipamentos diversos para extração de minério, utensílios e insumos utilizados na atividade ilegal.

Além da presença ostensiva na região com a Operação Libertação, foram deflagradas, entre outras ações, as operações Bal, Avis Aurea, Sisaque e Operação Nau dos Quintos, para desarticular organizações criminosas dedicadas ao financiamento do garimpo, ao contrabando de ouro extraído da região Amazônica e à lavagem de capitais oriundos das atividades ilegais.

