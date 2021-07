Operação Integrada prende suspeito de arrombar apartamentos no Estado e furtar cofre em Minas Gerais

Na manhã dessa quinta-feira (08), a Polícia Civil (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, em ação conjunta com a Polícia Militar (PMES), efetuou a prisão de um homem de 34 anos que portava drogas e uma pistola semiautomática. A prisão ocorreu no município de Cariacica, onde os policiais cumpriam mandado de busca domiciliar no sentido de identificar uma dupla acusada de participar de dois arrombamentos esta semana. Um crime ocorreu no dia 02 de julho, em Domingos Martins, e outro em Marechal Floriano, nessa terça-feira (06).

No crime de Domingos Martins, foi possível identificar o veículo utilizado pelos criminosos e, após diligências investigativas, chegar à identidade da ex-proprietária do veículo, que é esposa do homem preso em flagrante em Cariacica. Ao ser questionada, ela deu informações sobre a venda do veículo. A Polícia Civil, então, chegou à identificação dos suspeitos dos arrombamentos, um de 18 anos e outro de 23 anos. Com imagens de videomonitoramento, os dois foram identificados como sendo os autores do crime em Domingos Martins, onde a dupla subtraiu joias, relógios e dinheiro.



Enquanto eram cumpridos os mandados, a equipe recebeu a informação de que, na data de 07 de julho, o mesmo veículo foi utilizado no furto de um cofre contendo 18 mil reais em espécie na cidade de Manhuaçu, Minas Gerais. Após a identificação, e diante das provas colhidas na investigação, os dois criminosos tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça de Domingos Martins.



Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi abordado trafegando na BR–116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, sendo que um dos ocupantes do veículo evadiu-se e o outro foi preso. Com ele, foram encontrados alguns objetos dos crimes praticados. As informações que existem até o momento é de que a polícia mineira continua na busca pelo foragido e o homem preso foi encaminhado à Delegacia de Plantão daquela localidade, onde será dado cumprimento ao mandado de prisão.



Já o homem preso com a arma de fogo e drogas em Cariacica, foi apresentado ao Delegado de Plantão da 4ª Delegacia Regional. Mais uma ação integrada das polícias que interrompe uma série de crimes de arrombamentos, que vinham sendo praticados no Estado e em Minas Gerais.



