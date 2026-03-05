Operação integrada identifica fraude em medidor de peixaria em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), realizou, na manhã dessa quarta-feira (04), uma operação integrada com objetivo de apurar possível furto de energia elétrica em uma peixaria localizada no Centro do município de Vila Velha.

A ação ocorreu em cumprimento à ordem de serviço e contou com o apoio de técnicos da concessionária EDP e do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES).

No local, que funciona o estabelecimento, a equipe realizou perícia no medidor de energia elétrica trifásico. A titular da instalação e o proprietário do estabelecimento, filho da titular, não estavam presentes, sendo a inspeção acompanhada por um funcionário.

Durante a análise técnica, foi constatado que a tampa da caixa do medidor estava sem lacre. Embora os lacres do borne e do aferidor estivessem intactos, os testes realizados identificaram inconsistências na medição da fase A (L1), que não registrava corrente, apesar de haver passagem de energia.

Após a retirada e abertura do equipamento, o perito verificou a existência de um furo no sensor de corrente da fase A, o que causou dano permanente ao medidor. Segundo a EDP, a manipulação interna ocultava de forma eficaz a fraude, dificultando sua identificação por leituristas ou pessoas leigas.

De acordo com análise do sistema de telemedição da concessionária, o medidor deixou de registrar corretamente a corrente na fase A, a partir de 09 de maio de 2025, às 17h29, sendo este o provável momento da irregularidade. A equipe da EDP realizou a substituição do equipamento e regularizou a instalação, além de lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Nenhum responsável foi conduzido à delegacia em razão da ausência dos proprietários no momento da perícia. A PCES instaurou inquérito policial por portaria para apurar os fatos. A titular da instalação e seu filho, proprietário do comércio, de 25 anos, figuram como investigados.

