Operação Integrada em São Gabriel da Palha resulta na detenção de suspeito e apreensão de arma de fogo e drogas

Na tarde desta terça-feira (17), uma operação conjunta envolvendo policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar e policiais civis da 17ª Delegacia Regional foi conduzida com o objetivo de cumprir quatro mandados de busca e apreensão no município de São Gabriel da Palha, contra indivíduos ligados ao tráfico de drogas.

Durante as diligências, um indivíduo foi detido, e um revólver marca Taurus, calibre .38, contendo nove munições do mesmo calibre, foi apreendido, juntamente com 77 pedras de crack, várias porções de maconha, uma balança de precisão e outros objetos de origem ilícita.

O suspeito e todo o material apreendido foram entregues à Delegacia de Polícia Civil de Nova Venécia para as providências legais cabíveis.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES