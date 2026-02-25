Operação Integrada da FICCO/AM, COE e DRCO prende policiais suspeitos de pirataria e apreende uma tonelada de drogas no Rio Negro

Manaus/AM. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM), em ação conjunta com a Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Amazonas (COE/PMAM) e o Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Amazonas (DRCO/PCAM), deflagrou nos dias 23 e 24/2 operação de enfrentamento ao tráfico de drogas e à pirataria fluvial nas regiões de Manaus e Barcelos/AM.

Durante a ação, cinco pessoas foram presas em flagrante, sendo três policiais militares e dois outros indivíduos suspeitos de envolvimento em crimes de pirataria no Rio Negro. Na mesma operação, foram apreendidos armamentos — incluindo fuzil e pistolas — e aproximadamente 1.046 kg de maconha do tipo skunk, de origem colombiana.

A operação foi desencadeada a partir de trabalho integrado de inteligência, com compartilhamento de informações entre as agências de segurança participantes, possibilitando a identificação e prisão dos suspeitos e a interceptação da carga ilícita.

A FICCO/AM é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, tendo como missão fortalecer a integração institucional, o compartilhamento de inteligência e a atuação coordenada no enfrentamento ao crime organizado e à criminalidade violenta no Estado do Amazonas.

