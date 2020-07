Operação Hórus realiza apreensão de aproximadamente 1,8 tonelada de maconha em Pato Bragado/PR

.

Pato Bragado/PR – Na tarde desta quarta-feira (8/7), mais uma grande apreensão foi realizada por equipes que participam da OPERAÇÃO HÓRUS, integrada pela POLÍCIA FEDERAL, COBRA/BPFRON e COE/BOPE da PMPR, DOF/MS, TIGRE/PCPR, BOPE/PMMS, FORÇA NACIONAL e pelo EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Durante patrulhamento de rotina na região de Pato Bragado/PR, policiais desta integração estavam à procura de uma carreta com contrabando que acabara de se evadir. Eles visualizaram um veículo com as mesmas características passando perímetro urbano de Pato Bragado e resolveram realizar aproximação para fiscalização.

Após abordagem para averiguação e verificação detalhada da carga, perceberam alguns indícios de adulteração interna da carroceria. Como na nota fiscal informada que a carga seria descarregada em uma cooperativa das proximidades, os policiais envolvidos nas diligências resolveram acompanhar o descarregamento do milho.

Foi solicitada a atuação de equipe do CANIL/BPFRON, que de imediato realizou apoio e logrou êxito em localizar esconderijo na parte inferior do assoalho da carroceria. No local foi dada voz de prisão ao condutor da carreta carregada com aproximadamente 1.800 kg de substância análoga à maconha.

O preso em flagrante e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaira para os procedimentos de praxe.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

Comunicação Social do BPFRON

Disque denúncia: (41) 9106-6815