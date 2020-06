OPERAÇÃO HÓRUS – Policiais realizam apreensão de 2 veículos carregados com cigarros paraguaios

.

A Polícia Federal prendeu nesta manhã (4), na região de Balneário Carapebus, Serra/ES, uma pessoa investigada por chefiar associação para o tráfico de drogas na região de Governador Valadares/MG, o qual estava foragido da Justiça há mais de 5 anos.

No momento da abordagem, o preso se identificou com documentos falsos, o que resultou também em sua prisão em flagrante pelo crime de uso de documento falso.

A Polícia Federal recebeu informe de que estaria residindo na Serra/ES um relevante integrante de organização criminosa com envolvimento com o tráfico de drogas, crimes de homicídio, lavagem de dinheiro, crimes contra o patrimônio, dentre outros, e dois mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça mineira.

Ainda segundo os dados, mesmo foragido, tal pessoa permaneceria no comando de parte do comércio de drogas na região de Governador Valadares/MG, mantendo ligações com vários grupos criminosos locais.

Diante desses dados, equipe da PF confirmou seu endereço, realizando o cumprimento dos mandados de prisão. Chegando ao local, o indivíduo tentou se eximir da atuação da Polícia Federal se identificando com outro nome.

Após as confirmações necessárias, ficou claro que se tratava de documento falso, o que ensejou a prisão em flagrante do foragido em razão da falsa identidade, cujas penas variam entre 2 e 3 anos de reclusão (arts. 297 e 304, Código Penal).