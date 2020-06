Operação Hórus apreende embarcação e veículo carregados com 25 mil maços de cigarros

.

Guaíra/PR – Na madrugada desta segunda-feira (8/6), mais uma apreensão foi realizada por equipes que participam da OPERAÇÃO HÓRUS, integrada pela POLÍCIA FEDERAL, COBRA/BPFRON/PMPR, TIGRE/PCPR, BOPE/PMMS, FORÇA NACIONAL e pelo EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Durante patrulhamento de rotina na zona rural de Guaíra/PR, policiais desta integração visualizaram movimentação suspeita em porto clandestino na região e resolveram realizar aproximação para fiscalização.

Ao se aproximar do local, visualizaram embarcação descarregando ilícitos paraguaios em veículo modificado para transporte desse tipo de carga.

Na tentativa de abordagem, grande correria se iniciou no porto clandestino, e os suspeitos conseguiram empreender fuga pela mata ciliar fechada, não sendo encontrados.

No local foram apreendidos uma embarcação artesanal de alumínio equipada com motor Mercury 25hp e um veículo, carregados com aproximadamente 25.000 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra, para os procedimentos de praxe.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131